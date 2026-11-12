|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
12.11.2026 07:01:06
Ausblick: Asics gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Asics wird am 13.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 49,89 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 45,66 JPY erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Plus von 23,80 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 275,15 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 222,26 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Der Ausblick von 14 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 179,46 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 138,13 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 14 Analysten auf durchschnittlich 1.045,26 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 810,92 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Asics Corp.
|
09:16
|Asics shares slide as sales growth slows at Onitsuka Tiger owner (Financial Times)
|
12.11.26
|Ausblick: Asics gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
29.10.26
|Erste Schätzungen: Asics verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
13.08.26
|Ausblick: Asics gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
30.07.26
|Erste Schätzungen: Asics stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
19.06.26
|Asics could run faster if it unshackled Onitsuka Tiger (Financial Times)
Analysen zu Asics Corp.
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX schwächer -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben im Freitagshandel nach. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.