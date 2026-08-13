Asics Aktie 761515 / JP3118000003
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13.08.2026 07:01:06
Ausblick: Asics gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Asics lädt am 14.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 32,60 JPY. Im Vorjahresquartal waren 30,74 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Asics in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,31 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 243,71 Milliarden JPY im Vergleich zu 194,49 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 15 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 173,81 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 138,13 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt von insgesamt 986,44 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 810,92 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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