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02.11.2026 07:01:06
Ausblick: Ashland Global legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ashland Global veröffentlicht am 03.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Im Schnitt gehen 10 Analysten von einem Gewinn von 1,27 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,710 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten ein Plus von 4,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 501,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 478,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 11 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,50 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -18,230 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 10 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 1,87 Milliarden USD, gegenüber 1,82 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Ashland Global Holdings Inc
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07:01
|Ausblick: Ashland Global legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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22.10.26
|Evonik soll Übernahme von US-Konzern Ashland prüfen - Zeitung (Dow Jones)
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27.07.26
|Ausblick: Ashland Global verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Ashland Global Holdings Inc
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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