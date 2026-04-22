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ASGN Incorporated Registered Shs Aktie 40656171 / US00191U1025

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22.04.2026 07:01:06

Ausblick: ASGN präsentiert Quartalsergebnisse

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ASGN wird am 22.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,980 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,480 USD je Aktie vermeldet.

7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 0,47 Prozent auf 972,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 968,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,03 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 2,60 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,03 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 3,98 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch

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Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?

Die wichtigsten Themen im Video:

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– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“

Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio

Lieferketten & kritische Rohstoffe
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️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
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Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’709.05 19.54 BC7SLU
Short 13’996.64 13.70 S4BB8U
Short 14’528.27 8.86 SFNBRU
SMI-Kurs: 13’134.14 21.04.2026 17:31:24
Long 12’627.60 19.98 SI6BUU
Long 12’327.19 13.84 SZXBHU
Long 11’801.27 8.95 S9HB2U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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