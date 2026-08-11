Ascend Wellness a Aktie 110851444 / US04351N1063
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
11.08.2026 07:01:06
Ausblick: Ascend Wellness A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Ascend Wellness A wird am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Ascend Wellness A für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,060 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,120 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Minus von 5,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 119,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 127,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,193 USD je Aktie, gegenüber -0,580 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 485,4 Millionen USD. Im Vorjahr waren 500,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Nachrichten zu Ascend Wellness Holdings Inc Registered Shs -A-
|
07:01
|Ausblick: Ascend Wellness A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
29.07.26
|Erste Schätzungen: Ascend Wellness A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
12.05.26
|Ausblick: Ascend Wellness A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
11.03.26
|Ausblick: Ascend Wellness A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
25.02.26
|Erste Schätzungen: Ascend Wellness A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Ascend Wellness Holdings Inc Registered Shs -A-
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise als Belastungsfaktor: SMI nach neuem Rekord auf Richtungssuche -- DAX bleibt in Rekordnähe - etwas fester -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich tiefer - Kein Handel in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche ohne klare Richtung. Der deutsche Aktienmarkt verbucht unterdessen Gewinne. In Fernost zeigten sich daneben Verluste.