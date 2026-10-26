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26.10.2026 07:01:06
Ausblick: Asbury Automotive Group stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Asbury Automotive Group lässt sich am 27.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Asbury Automotive Group die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 10 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 6,42 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Asbury Automotive Group 7,52 USD je Aktie erwirtschaftet.
8 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 4,51 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 6,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 4,80 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 10 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 25,54 USD, gegenüber 25,13 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt 17,60 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 18,00 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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