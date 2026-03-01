Ausblick: Asana gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Asana wird am 02.03.2026 die Bücher zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 14 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,071 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Asana -0,270 USD je Aktie verloren.

12 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 8,93 Prozent auf 205,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 188,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 15 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,256 USD, gegenüber -1,110 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 14 Analysten durchschnittlich 790,4 Millionen USD im Vergleich zu 723,9 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.ch