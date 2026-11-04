|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Asahi Kasei veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Asahi Kasei veröffentlicht am 05.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,396 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,460 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite soll Asahi Kasei 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 5,32 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 4,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Asahi Kasei 5,07 Milliarden USD umsetzen können.
Für das Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,68 USD im Vergleich zu 1,55 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich bei 21,08 Milliarden USD, gegenüber 20,40 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Asahi Kasei Corp Unsponsored American Deposit Receipt Repr 2 Shs
|
04.11.26
|Ausblick: Asahi Kasei veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
21.10.26
|Erste Schätzungen: Asahi Kasei stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
30.07.26
|Ausblick: Asahi Kasei legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
16.07.26
|Erste Schätzungen: Asahi Kasei zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
11.05.26
|Ausblick: Asahi Kasei präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Asahi Kasei Corp Unsponsored American Deposit Receipt Repr 2 Shs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI nach Rekordhoch erneut fester erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich -- zeitweise Handelsunterbrechung beim KOSPI in Südkorea
Der Schweizer Aktienmarkt dürfte mit Gewinnen starten. In Asien prägen stellenweise kräftige Verluste das Bild - Hongkong bildet eine Ausnahme.