Artificial Solutions International AB Registered Shs Aktie 120512349 / SE0018397184
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
20.10.2026 07:01:06
Ausblick: Artificial Solutions International Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Artificial Solutions International Registered lädt am 21.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -0,035 SEK aus. Im Vorjahresquartal waren 0,000 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.
Artificial Solutions International Registered soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,8 Millionen SEK abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einem Abschlag von 71,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,4 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,137 SEK, gegenüber -0,130 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 30,3 Millionen SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 86,2 Millionen SEK generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Artificial Solutions International AB Registered Shs
Analysen zu Artificial Solutions International AB Registered Shs
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen im Minus
Die Märkte in Asien zeigen sich am Dienstag mit Verlusten.