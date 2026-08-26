Arribatec Group ASA Registered Shs Aktie 149557690 / NO0013682948
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26.08.2026 07:01:06
Ausblick: Arribatec Group ASA Registered legt Quartalsergebnis vor
Arribatec Group ASA Registered wird am 27.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,133 NOK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Arribatec Group ASA Registered noch 0,100 NOK je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 6,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 152,4 Millionen NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 142,9 Millionen NOK umgesetzt.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,627 NOK, gegenüber 1,11 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 616,3 Millionen NOK geschätzt, nachdem im Vorjahr 578,8 Millionen NOK generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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