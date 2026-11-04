Ausblick: Array Technologies vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Array Technologies stellt am 05.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 20 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,099 USD je Aktie gegenüber 0,120 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 21 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 323,4 Millionen USD – ein Minus von 17,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Array Technologies 393,5 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 22 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,743 USD je Aktie, gegenüber -0,730 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 22 Analysten durchschnittlich bei 1,44 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,28 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net