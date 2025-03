Ausblick: Aroundtown SA präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Aroundtown SA präsentiert in der am 26.03.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2024 endete.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,220 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,800 EUR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 339,4 Millionen EUR aus - eine Minderung von 13,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Aroundtown SA einen Umsatz von 393,1 Millionen EUR eingefahren.

Insgesamt erwarten 8 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,223 EUR je Aktie, gegenüber -1,820 EUR je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 11 Analysten durchschnittlich auf 1,56 Milliarden EUR fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 1,60 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch