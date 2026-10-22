Ausblick: Aros Bostadsutveckling Registered legt Quartalsergebnis vor

Aros Bostadsutveckling Registered gibt am 23.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,860 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Aros Bostadsutveckling Registered noch ein Verlust pro Aktie von -0,340 SEK in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 167,98 Prozent auf 890,5 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 332,3 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,05 SEK, gegenüber -1,930 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 3,48 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 836,4 Millionen SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch