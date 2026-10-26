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26.10.2026 07:01:06
Ausblick: Armstrong World Industries gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Armstrong World Industries äussert sich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Prognosen von 11 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 2,39 USD. Dies würde einem Zuwachs von 20,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Armstrong World Industries 1,98 USD je Aktie vermeldete.
Auf der Umsatzseite soll Armstrong World Industries 11 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 472,6 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 11,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Armstrong World Industries 425,2 Millionen USD umsetzen können.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 8,43 USD aus. Im Vorjahr waren 7,08 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten im Durchschnitt 1,79 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,62 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
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