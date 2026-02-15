Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’626 0.7%  SPI 18’763 0.5%  Dow 49’501 0.1%  DAX 24’915 0.3%  Euro 0.9122 -0.1%  EStoxx50 5’985 -0.4%  Gold 5’043 2.5%  Bitcoin 52’928 3.9%  Dollar 0.7677 -0.2%  Öl 67.7 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Was ist Digital Detox und wie geht es?
Die Performance der Kryptowährungen in KW 7: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Wall Street in Alarmbereitschaft: Hindenburg-Omen sorgt für Unsicherheit
Aktien von Euronext und Deutsche Börse im Fokus: Boujnah bringt Zusammenarbeit ins Spiel
Facebook-Konzern Meta erwägt Gesichtserkennung in seinen Brillen
Suche...
Plus500 Depot

Armada Hoffler Properties Aktie 21285041 / US04208T1088

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

15.02.2026 07:01:06

Ausblick: Armada Hoffler Properties stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Armada Hoffler Properties
5.80 EUR 0.87%
Kaufen Verkaufen

Armada Hoffler Properties lässt sich am 16.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Armada Hoffler Properties die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,020 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,200 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Minus von 51,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 68,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 142,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 1 Analyst ein Verlust je Aktie von -0,040 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 0,240 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 266,3 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 708,9 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.ch

Nachrichten zu Armada Hoffler Properties Inc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten