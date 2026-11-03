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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Arm öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Arm wird am 04.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 31 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,475 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Arm noch ein Gewinn pro Aktie von 0,220 USD in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 30 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 21,39 Prozent auf 1,38 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,14 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen von 41 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,21 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,850 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 41 Analysten von durchschnittlich 6,09 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 4,92 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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