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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: ARKO präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
ARKO wird am 05.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,120 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,100 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Minus von 0,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2,02 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,02 Milliarden USD umgesetzt.
Für das Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,110 USD, gegenüber 0,150 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 7,99 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 7,64 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
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Analysen zu ARKO Corp Registered Shs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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