Ausblick: ARKO präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

ARKO wird am 05.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,120 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,100 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Minus von 0,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2,02 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,02 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,110 USD, gegenüber 0,150 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 7,99 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 7,64 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion Finanzen.net