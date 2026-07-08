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08.07.2026 07:01:06

Ausblick: Aritzia veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Aritzia
91.00 EUR -1.09%
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Aritzia wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.05.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 14 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,877 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Aritzia 0,370 CAD je Aktie eingenommen.

13 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 921,9 Millionen CAD – das würde einem Zuwachs von 38,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 663,3 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 15 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,65 CAD, gegenüber 3,32 CAD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 15 Analysten im Durchschnitt 4,55 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 3,70 Milliarden CAD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.ch

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