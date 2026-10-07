Aritzia Aktie 33859986 / CA04045U1021
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
07.10.2026 07:01:06
Ausblick: Aritzia stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Aritzia wird am 08.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.08.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 14 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,05 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Aritzia ein EPS von 0,580 CAD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 14 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 37,97 Prozent auf 1,12 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel hatte Aritzia noch 812,1 Millionen CAD umgesetzt.
Die Erwartungen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,94 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 3,32 CAD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 15 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 4,71 Milliarden CAD, gegenüber 3,70 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen
Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Aritzia Inc Subord Voting
|
07:01
|Ausblick: Aritzia stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
08.07.26
|Ausblick: Aritzia veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: Aritzia verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Aritzia Inc Subord Voting
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI freundlich erwartet -- DAX vor zurückhaltendem Start -- Asiens Börsen in Rot
Am heimischen dürfte es am Mittwoch vorsichtig aufwärts gehen. Die Erholung am deutschen Aktienmarkt dürfte ins Stocken geraten. An den Börsen in Asien werden zur Wochenmitte Abschläge verzeichnet.