Ausblick: Arhaus A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Arhaus A wird am 05.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 15 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,085 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Arhaus A ein EPS von 0,090 USD je Aktie vermeldet.

13 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 370,6 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 7,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 344,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 15 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,536 USD, gegenüber 0,480 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten durchschnittlich auf 1,46 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,38 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net