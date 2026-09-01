Ausblick: Argan verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Argan äussert sich am 02.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,64 USD. Im Vorjahresquartal waren 2,50 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 300,5 Millionen USD – ein Plus von 26,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Argan 237,7 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Die Schätzungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 11,97 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 9,74 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 1,28 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 944,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch