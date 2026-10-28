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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Ares Management legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Ares Management gibt am 29.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
18 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,25 USD aus. Im letzten Jahr hatte Ares Management einen Gewinn von 1,15 USD je Aktie eingefahren.
6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 38,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,03 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,24 Milliarden USD aus.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 20 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 5,76 USD, gegenüber 1,76 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 5,68 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 6,20 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.ch
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