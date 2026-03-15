Arena Group Aktie 116280229 / US0400441095
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15.03.2026 07:01:06
Ausblick: Arena Group veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Arena Group wird am 16.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,130 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,590 USD je Aktie erzielt worden.
Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 34,0 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 6,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,2 Millionen USD in den Büchern standen.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 1 Analyst ein Gewinn je Aktie von 2,64 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -2,850 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzt 1 Analyst , dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 140,6 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 125,9 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.ch
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