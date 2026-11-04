Ausblick: Arcturus Therapeutics veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Arcturus Therapeutics präsentiert am 05.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 13 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,687 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Arcturus Therapeutics noch ein Verlust pro Aktie von -0,490 USD in den Büchern gestanden.

12 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 8,0 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 43,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

13 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -3,425 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -2,400 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 17,9 Millionen USD, gegenüber 67,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net