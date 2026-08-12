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12.08.2026 07:01:06

Ausblick: Arcos Dorados A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Arcos Dorados a
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Arcos Dorados A wird am 13.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,148 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 34,55 Prozent erhöht. Damals waren 0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 11,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,14 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Arcos Dorados A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,28 Milliarden USD aus.

Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,759 USD je Aktie, gegenüber 1,01 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 8 Analysten durchschnittlich auf 5,28 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 4,68 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch

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