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29.11.2026 07:01:06
Ausblick: Archer Petroleum verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Archer Petroleum stellt am 30.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,013 CAD gegenüber 0,030 CAD im Vorjahresquartal.
Archer Petroleum soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22,5 Millionen CAD abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,3 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.
Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,000 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,010 CAD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 68,5 Millionen CAD, gegenüber 62,6 Millionen CAD im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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