|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
18.11.2026 07:01:06
Ausblick: Arbe Robotics präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Arbe Robotics wird am 19.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,063 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,100 USD je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 0,9 Millionen USD – ein Plus von 260,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Arbe Robotics 0,3 Millionen USD erwirtschaften konnte.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,273 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,420 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 4,1 Millionen USD aus im Gegensatz zu 1,0 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Blackrock - Der Weg ist frei
Der Börsenboom lässt die Gewinne beim grössten Vermögensverwalter der Welt sprudeln. Nach dem jüngsten Ausbruch nach oben ist die Blackrock-Aktie gut dazu geeignet, auf eine Jahresendrallye zu spekulieren.Weiterlesen!
Nachrichten zu Arbe Robotics Ltd. Registered Shs
|
18.11.26
|Ausblick: Arbe Robotics präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
04.11.26
|Erste Schätzungen: Arbe Robotics verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
05.08.26
|Ausblick: Arbe Robotics veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
27.05.26
|Ausblick: Arbe Robotics stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Arbe Robotics Ltd. Registered Shs
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX etwas stärker erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden mit einer poisitiven Eröffnung erwartet. In Fernost finden die Börsen keine einheitliche Richtung.