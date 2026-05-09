Aramco Aktie 51116307 / SA14TG012N13
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09.05.2026 07:01:06
Ausblick: Aramco (Saudi Aramco) gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Was Experten von der Aramco (Saudi Aramco)-Bilanz erwarten.
Aramco (Saudi Aramco) lädt am 10.05.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.
Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,460 SAR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,400 SAR je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 2,43 Prozent auf 440,05 Milliarden SAR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 429,61 Milliarden SAR erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,93 SAR im Vergleich zu 1,44 SAR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 1.969,73 Milliarden SAR, gegenüber 1.671,20 Milliarden SAR ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.ch
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