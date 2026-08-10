Aquestive Therapeutics Aktie 42533731 / US03843E1047
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10.08.2026 07:01:06
Ausblick: Aquestive Therapeutics stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Aquestive Therapeutics öffnet am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.
Im Durchschnitt erwarten 8 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,105 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,140 USD je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 8 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 11,4 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 14,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,0 Millionen USD in den Büchern standen.
Der Ausblick von 8 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,410 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,780 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 8 Analysten auf durchschnittlich 50,6 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 44,6 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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