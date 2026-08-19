Aqualis Offshore Aktie 25125185 / NO0010715394
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19.08.2026 07:01:06
Ausblick: Aqualis Offshore gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Aqualis Offshore lädt am 20.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,010 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,310 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.
Laut einer Schätzung von 1 Analyst wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 91,3 Millionen USD betragen, verglichen mit 990,6 Millionen NOK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Gewinn von 0,090 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,420 NOK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 357,0 Millionen USD aus im Gegensatz zu 3,68 Milliarden NOK Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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