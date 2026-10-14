Ausblick: AQ Group Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

AQ Group Registered präsentiert in der am 15.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 2,00 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,67 SEK je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 12,20 Prozent auf 2,37 Milliarden SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,11 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,45 SEK, wohingegen im Vorjahr noch 7,38 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 9,95 Milliarden SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 9,07 Milliarden SEK waren.

Redaktion finanzen.ch