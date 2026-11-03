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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Aptus Value Housing Finance India legt Quartalsergebnis vor
Aptus Value Housing Finance India wird sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.
Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 5,31 INR. Dies würde einem Zuwachs von 16,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Aptus Value Housing Finance India 4,54 INR je Aktie vermeldete.
Im abgelaufenen Quartal soll Aptus Value Housing Finance India nach den Prognosen von 4 Analysten im Schnitt 4,65 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 16,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,54 Milliarden INR umgesetzt worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 16 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 21,78 INR, gegenüber 18,84 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 17 Analysten durchschnittlich auf 18,80 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 22,44 Milliarden INR generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
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Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Aptus Value Housing Finance India Limited Registered Shs 144A Reg S
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30.07.26
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16.07.26
|Erste Schätzungen: Aptus Value Housing Finance India vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Aptus Value Housing Finance India Limited Registered Shs 144A Reg S
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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