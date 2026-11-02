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02.11.2026 07:01:06
Ausblick: Aptiv gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Aptiv lädt am 03.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
18 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,33 USD aus. Im letzten Jahr hatte Aptiv einen Verlust von -1,630 USD je Aktie eingefahren.
Das vergangene Quartal soll Aptiv mit einem Umsatz von insgesamt 3,17 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 15 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,21 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 39,23 Prozent verringert.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 19 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,70 USD, gegenüber 0,750 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 16 Analysten im Durchschnitt 12,70 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 20,40 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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|Ausblick: Aptiv gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
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Analysen zu Aptiv PLC Registered shs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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