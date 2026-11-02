Ausblick: Aptiv gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Aptiv lädt am 03.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

18 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,33 USD aus. Im letzten Jahr hatte Aptiv einen Verlust von -1,630 USD je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal soll Aptiv mit einem Umsatz von insgesamt 3,17 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 15 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,21 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 39,23 Prozent verringert.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 19 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,70 USD, gegenüber 0,750 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 16 Analysten im Durchschnitt 12,70 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 20,40 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion Finanzen.net