APT Medica a Aktie 59016009 / CNE100004C45
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19.08.2026 07:01:06
Ausblick: APT Medical A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
APT Medical A wird am 20.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,82 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte APT Medical A 1,13 CNY je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite soll APT Medical A 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 788,2 Millionen CNY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 21,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte APT Medical A 649,5 Millionen CNY umsetzen können.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,12 CNY, während im vorherigen Jahr noch 5,82 CNY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,23 Milliarden CNY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 2,56 Milliarden CNY waren.
Redaktion finanzen.ch
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