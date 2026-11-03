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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: AppLovin zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
AppLovin wird sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.
Im Durchschnitt erwarten 23 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 4,03 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,45 USD je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz gehen 24 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 2,08 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 47,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte AppLovin einen Umsatz von 1,41 Milliarden USD eingefahren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 30 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 15,70 USD, während im vorherigen Jahr noch 10,04 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 32 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 8,11 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 5,48 Milliarden USD waren.
Redaktion Finanzen.net
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Analysen zu AppLovin Corp
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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