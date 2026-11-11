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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: Applied Materials stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Applied Materials stellt am 12.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.10.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Die Prognosen von 29 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 4,06 USD. Dies würde einem Zuwachs von 70,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Applied Materials 2,38 USD je Aktie vermeldete.
Applied Materials soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,30 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 26 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 51,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,80 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 34 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 12,82 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 8,66 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 34 Analysten im Durchschnitt 34,33 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 28,37 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion Finanzen.net
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Analysen zu Applied Materials Inc.
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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