Applied Aerospace & Defense Aktie 156505052 / US03815J1079
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11.08.2026 07:01:06
Ausblick: Applied Aerospace Defense präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Applied Aerospace Defense veröffentlicht am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 6 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,007 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Applied Aerospace Defense -0,030 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite soll Applied Aerospace Defense 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 155,8 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 37,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Applied Aerospace Defense 113,5 Millionen USD umsetzen können.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 6 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,160 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,100 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich auf 680,1 Millionen USD, gegenüber 498,8 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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