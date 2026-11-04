Ausblick: Apollo Medical stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Apollo Medical präsentiert am 05.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 11 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,457 USD. Dies würde einem Zuwachs von 4470,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Apollo Medical 0,010 USD je Aktie vermeldete.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,02 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 6,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 956,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,41 USD aus. Im Vorjahr waren 0,460 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten im Durchschnitt 3,98 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,18 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net