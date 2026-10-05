Ausblick: Apogee Enterprises stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Apogee Enterprises wird am 06.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,630 USD. Das entspräche einer Verringerung von 42,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,10 USD erwirtschaftet wurden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Apogee Enterprises in dem im August abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,35 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 359,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 358,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,92 USD im Vergleich zu 2,52 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 1,46 Milliarden USD, gegenüber 1,40 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.ch