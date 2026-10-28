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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: APi Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
APi Group wird am 29.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Schätzungen von 12 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,471 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten ein Plus von 15,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2,40 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,09 Milliarden USD umgesetzt.
Für das Fiskaljahr rechnen 12 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,74 USD, gegenüber -0,690 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 8,99 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 7,91 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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