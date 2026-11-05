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05.11.2026 07:01:06
Ausblick: Aperam stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Aperam lädt am 06.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Aperam im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,413 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,330 USD je Aktie gewesen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 7,32 Prozent auf 1,77 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,65 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,67 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,150 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7,34 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 6,86 Milliarden USD waren.
Redaktion Finanzen.net
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Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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