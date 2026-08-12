A.P. Moeller - Maersk A-S Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-500 Sh Aktie 14231619 / US00202F1021
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12.08.2026 07:01:06
Ausblick: AP Moeller - Maersk A-S Un präsentiert Quartalsergebnisse
AP Moeller - Maersk A-S Un stellt am 13.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Die Schätzungen von 13 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,144 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 28,00 Prozent verringert. Damals waren 0,200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll AP Moeller - Maersk A-S Un in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,75 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 14,07 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 13,31 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Der Ausblick von 23 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,638 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,900 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 21 Analysten auf durchschnittlich 55,88 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 54,15 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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