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A.P. Moeller - Maersk A-S Aktie 906012 / DK0010244425

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12.08.2026 07:01:06

Ausblick: AP Moeller - Maersk A-S (A) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

A.P. Moeller - Maersk A-S
2092.07 CHF 2.41%
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AP Moeller - Maersk A-S (A) wird am 13.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

13 Analysten schätzen im Schnitt, dass AP Moeller - Maersk A-S (A) im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 187,07 DKK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 253,31 DKK je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 13 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 5,51 Prozent auf 91,20 Milliarden DKK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 86,44 Milliarden DKK erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 22 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 817,86 DKK aus. Im Vorjahr waren 1183,66 DKK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 20 Analysten im Durchschnitt 362,87 Milliarden DKK, nachdem im Vorjahr 357,01 Milliarden DKK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch

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