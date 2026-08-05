Anveshan Heavy Engineering Aktie 41257248 / INE294Z01018
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Anveshan Heavy Engineering vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Anveshan Heavy Engineering veröffentlicht am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 11,32 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Anveshan Heavy Engineering 13,11 INR je Aktie eingenommen.
In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 1,83 Milliarden INR aus – eine Steigerung von 4,60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Anveshan Heavy Engineering einen Umsatz von 1,75 Milliarden INR eingefahren.
Für das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 60,12 INR, wohingegen im Vorjahr noch 55,12 INR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 8,63 Milliarden INR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 8,36 Milliarden INR waren.
Redaktion finanzen.ch
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05.08.26
|Ausblick: Anveshan Heavy Engineering vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
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