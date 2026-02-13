Anupam Rasayan India Aktie 110488351 / INE930P01018
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
13.02.2026 07:01:06
Ausblick: Anupam Rasayan India informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Anupam Rasayan India wird am 14.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,80 INR. Im Vorjahresquartal waren 2,57 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 13,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 3,90 Milliarden INR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 4,44 Milliarden INR aus.
Für das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 13,20 INR, wohingegen im Vorjahr noch 8,50 INR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 14,30 Milliarden INR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 14,33 Milliarden INR waren.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu Anupam Rasayan India Limited Registered Shs 144A Reg S
|
07:01
|Ausblick: Anupam Rasayan India informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Anupam Rasayan India Limited Registered Shs 144A Reg S
Dividenden Könige – Was macht sie besonders? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
In dieser Ausgabe von BX Swiss TV sprechen David Kunz und Tim Schäfer über ein besonders spannendes Thema für langfristige Anleger: Dividendenkönige – also Unternehmen, die ihre Dividende seit mindestens 50 Jahren jährlich steigern!
Was erwartet euch in dieser Folge?
✔️ Definition: Was macht eine Aktie zum Dividendenkönig?
✔️ Stabile Klassiker wie Johnson & Johnson, Coca-Cola, Procter & Gamble oder Colgate-Palmolive
✔️ Kontroverse Top-Performer wie Altria – die „beste Aktie der letzten 100 Jahre“
✔️ Unbekannter Star: Federal Realty Investment Trust
✔️ Target – ein Dividendenkönig in der Krise
✔️ Chancen in der Schwäche: Value-Investing bei Qualitätsaktien
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schliesslich tiefer -- DAX geht wenig bewegt in den Feierabend -- US-Börsen mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag letztendlich knapp im Minus. Der deutsche Leitindex gab seine Gewinne vollständig wieder ab. Die US-Börsen schlossen mit negativen Vorzeichen. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Donnerstag uneinheitlich.