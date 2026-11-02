Ausblick: Anthem Biosciences legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Anthem Biosciences veröffentlicht am 03.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 3,50 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Anthem Biosciences noch 3,09 INR je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Anthem Biosciences in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,93 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 6,27 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 5,50 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 12,57 INR, wohingegen im Vorjahr noch 10,55 INR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 24,85 Milliarden INR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 21,24 Milliarden INR waren.

Redaktion Finanzen.net