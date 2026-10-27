Ausblick: Antero Resources zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Antero Resources präsentiert in der am 28.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

20 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,973 USD aus. Im letzten Jahr hatte Antero Resources einen Gewinn von 0,240 USD je Aktie eingefahren.

14 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,57 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 33,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,17 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,45 USD im Vergleich zu 2,03 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich bei 6,72 Milliarden USD, gegenüber 5,28 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.ch