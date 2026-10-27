|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
27.10.2026 07:01:06
Ausblick: Antero Resources zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Antero Resources präsentiert in der am 28.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
20 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,973 USD aus. Im letzten Jahr hatte Antero Resources einen Gewinn von 0,240 USD je Aktie eingefahren.
14 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,57 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 33,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,17 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr erwarten 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,45 USD im Vergleich zu 2,03 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich bei 6,72 Milliarden USD, gegenüber 5,28 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Geberit: Auf dem Sprung
Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Antero Resources Corporation
|
07:01
|Ausblick: Antero Resources zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
28.07.26
|Ausblick: Antero Resources mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
28.04.26
|Ausblick: Antero Resources stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Antero Resources Corporation
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut: SMI kaum verändert -- DAX stabil -- Börsen in Fernost uneinheitlich
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt tendieren seitwärts. Asiens Börsen weisen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.