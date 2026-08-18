Ausblick: Antalpha Platform stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Antalpha Platform wird am 19.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten schätzen, dass Antalpha Platform für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,000 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,030 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Minus von 15,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 14,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 17,0 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,070 USD im Vergleich zu 0,840 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 67,2 Millionen USD, gegenüber 79,7 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.ch