Anicom Holdings Aktie 10967041 / JP3122440005
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06.08.2026 07:01:06
Ausblick: Anicom stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Anicom wird am 07.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.
1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 27,07 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 8,69 JPY erwirtschaftet worden.
3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 28,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 16,14 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 20,80 Milliarden JPY aus.
Die Schätzungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 48,72 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 29,77 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 81,40 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 65,72 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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