Anhui Yingliu Electromechanical Aktie 23262683 / CNE100001SN8
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
28.08.2026 07:01:06
Ausblick: Anhui Yingliu Electromechanical legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Anhui Yingliu Electromechanical wird am 29.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,170 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,140 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Anhui Yingliu Electromechanical in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,00 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 915,7 Millionen CNY im Vergleich zu 721,0 Millionen CNY im Vorjahresquartal.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,924 CNY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,510 CNY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 3,95 Milliarden CNY, gegenüber 2,91 Milliarden CNY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Anhui Yingliu Electromechanical Co Ltd (A)
|
07:01
|Ausblick: Anhui Yingliu Electromechanical legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
14.08.26
|Erste Schätzungen: Anhui Yingliu Electromechanical präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
23.04.26
|Ausblick: Anhui Yingliu Electromechanical informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
09.04.26
|Erste Schätzungen: Anhui Yingliu Electromechanical gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Anhui Yingliu Electromechanical Co Ltd (A)
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerJackson Hole im Blick: SMI geht stabil ins Wochenende -- DAX schliesst nach Rekord höher -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Techwerte schwächer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag seitwärts, während sich der deutsche Aktienmarkt mit Aufschlägen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.